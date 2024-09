Jamal Lewis aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo no Brasileirão

Jamal Lewis não possui mais qualquer empecilho para não estrear pelo São Paulo. Nesta quinta-feira (5) o lateral esquerdo britânico apareceu no BID da CBF e, com isso, teve sua situação regularizada para começar a ser acionado pelo técnico Luis Zubeldía.

O próximo compromisso do São Paulo acontece no dia 12, quinta-feira, contra o Atlético-MG, fora de casa, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para essa partida, entretanto, Jamal Lewis não poderá ser relacionado, já que o regulamento da competição prevê que novas inscrições poderão ser feitas antes do início de uma das fases. Ou seja, ele só poderá participar da campanha do Tricolor no torneio, caso o time elimine o Galo e avance para a semifinal.

Já no duelo do dia 15, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, Jamal Lewis, enfim, terá condições de fazer sua estreia com a camisa do São Paulo, caso o técnico Luis Zubeldía ache que ele está pronto para contribuir com a equipe dentro de campo.