Lucas celebra retorno à seleção brasileira: 'Esperando por esse momento'

"Estava ansioso para encontrar o pessoal, para viver novamente essa emoção de vestir essa camisa, esse uniforme. Agora é aproveitar a oportunidade, ajudar meus companheiros e o trabalho pela frente", disse.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Lucas foi chamado para substituir Savinho, do Manchester City, que se lesionou. Na Seleção, o jogador irá reencontrar Dorival Júnior. Juntos, eles conquistaram a primeira Copa do Brasil da história do São Paulo, no ano passado. O atacante, que irá usar a camisa 11 nesta Data FIFA, comentou sobre sua parceria com o treinador.

"Temos uma parceria de muito sucesso no São Paulo. Ele me conhece muito bem. Foi um prazer trabalhar com ele, um grande gestor, um grande treinador também. O dia a dia com ele era muito agradável. Isso facilita. O Dorival sabe a maneira que eu gosto de jogar, que me sinto bem. Estou feliz de poder reencontrá-lo, de poder reeditar essa parceria de sucesso aqui na Seleção", afirmou.

Nas Eliminatórias, a equipe nacional vem tendo um desempenho abaixo do esperado. Após seis jogos, o Brasil ocupa a sexta colocação, com sete pontos conquistados. Ao todo, foram duas vitórias, um empate e três derrotas. Lucas falou sobre como podem reverter essa situação.

"A gente tem que focar bastante. Temos muita qualidade, um grupo muito talentoso. É focar para a gente poder conseguir essas duas vitórias, que vão ser fundamentais para a gente. Chego para somar, para ajudar com o meu comprometimento, com a minha experiência. Estou aqui para ajudar o Brasil a sair dessa situação. É totalmente possível."

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), diante do Equador, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Por fim, Lucas relembrou uma grande partida que realizou no estádio, em 2011, vitória do São Paulo por 4 a 3, pelo Campeonato Brasileiro.