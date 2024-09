Atlético-MG se reapresenta, faz primeiro treino na Data Fifa e mira decisão contra o São Paulo

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG se reapresentou na Cidade do Galo e fez seu primeiro treino em meio à pausa do futebol brasileiro na Data Fifa. Elenco e comissão do clube mineiro se preparam com foco no duelo diante do São Paulo, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Os atletas realizaram trabalho físico, com exercícios de musculação na academia. Em imagens disponibilizadas pelo time por meio das redes sociais, os jogadores também são vistos em atividades com bola.