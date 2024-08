Corinthians não descarta saída de Yuri Alberto, mas busca reforçar o ataque antes

Apesar da má fase do camisa 9, ele segue absoluto na artilharia da equipe na temporada, com 16 gols. Mesmo com mais quatro meses pela frente, Yuri já está em sua segunda época mais artilheira na carreira. Seu ano de maior destaque foi 2021, com 19 tentos.

Portanto, a decisão de liberar Yuri não é tratada como simples no Parque São Jorge. Apenas uma contratação de impacto para o setor de ataque mudaria o cenário.

O Corinthians corre contra o tempo para reforçar seu elenco visando o decorrer da temporada. A janela de transferências nacional se encerra no dia 2 de setembro.

Neste momento, além de Yuri, o Corinthians conta com Pedro Raul, Héctor Hernández e Giovane para o setor ofensivo. O time tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 20 gols marcados.

Com a chance de Yuri Alberto ser titular, o Corinthians enfrenta o Juventude nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O duelo é válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.