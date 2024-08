Michel Araujo lamenta morte de Izquierdo e publica mensagem de despedida: "Dói e doerá"

Juan Izquierdo começou o jogo diante do Tricolor no banco de reservas e voltou do intervalo no lugar de Sebastian Coates. Aos 39 minutos do segundo tempo, o defensor sentiu um mal súbito, perdeu o equilíbrio e foi ao chão. Atendido pelos médicos de sua equipe, foi removido de ambulância para o Hospital Israelita Albert Einstein.

O zagueiro estava internado até a última terça-feira, quando não resistiu. Segundo comunicado do centro médico, ele faleceu "em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".

O velório de Izquierdo será realizado nesta quinta-feira, na sede do Nacional-URU, a partir das 10h (de Brasília).