Membro da direção do Real Betis detalha negociação com Barcelona por Vitor Roque

Nesta quarta-feira, Joaquín Sánchez, ex-jogador e membro da direção do Real Betis, detalhou como foi a negociação com o Barcelona pela contratação do atacante Vitor Roque. Segundo o dirigente, a vontade do jogador de 19 anos foi crucial para a concretização da transferência.

"Estivemos reunidos com o Barcelona e com o jogador. Com Laporta (presidente do Barcelona), não, que estava comendo. Foi fácil (risos). Sou claro. Sou aquilo que veem. Para o bem e para o mal, vou te dizer a parte positiva e a parte negativa. O Vitor disse que queria jogar no Betis. Não falo de números. Não gosto desse papel, me incomoda, porque só estou fazendo o que sinto. Ainda que venha de uma situação complicada no Barcelona, gostei da convicção que tinha e daquela reivindicação em como queria jogar. O Betis pode lhe ajudar muito. Pode ser um grande 9", afirmou em entrevista à rádio espanhola Cadena Cope.