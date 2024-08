São Paulo: Casares e Belmonte avaliam contratação de novo reforço para zaga

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Ruan Tressoldi, que pertence ao Sassuolo, da Itália. O defensor assinou por empréstimo com o Tricolor até junho de 2025. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte avaliaram a chegada do atleta de 25 anos.

"O trabalho de análise de mercado tem sido intenso. Em conjunto com a comissão técnica, nosso departamento tem buscado com rapidez e eficiência os mais diversos nomes, sempre com o olhar para o potencial e para a oportunidade de mercado. E a chegada do Ruan mostra isso", disse Casares, em nota divulgada pelo São Paulo.

"O Ruan é um jogador que faz parte do nosso monitoramento há bastante tempo e que o Zubeldía gostou desde o primeiro momento que apresentamos a ele. Para nossa satisfação deu tudo certo", apontou Belmonte.