Novo reforço do São Paulo, zagueiro já foi líder mundial em arrancadas

Ruan Tressoldi, novo reforço do São Paulo, já foi considerado o zagueiro com mais arrancadas por jogo em um levantamento mundial do Observatório do Futebol CIES.

O que aconteceu

O levantamento entende como arrancada uma corrida de mais de 0,7 segundo a uma velocidade acima de 10,8 km/h. A pesquisa abrange 28 ligas entre as temporadas de 2023 e 2024 com jogadores que atuaram pelo menos mil minutos.

Entre os 20 zagueiros melhores colocados no levantamento, Ruan superou todos em números totais com suas 8,74 arrancadas por jogo. Davinson Sánchez, do Galatasaray (TUR), Jonny Evans, do Manchester United, Danilo, da Juventus, e Diego Carlos, do Aston Villa (ING), são alguns dos nomes mais conhecidos que ficam atrás do novo zagueiro Tricolor.