Titular indiscutível, Pituca não completou apenas três jogos do Santos na Série B

O volante Diego Pituca é uma das principais peças do esquema do técnico Fábio Carille em 2024. Na derrota de 1 a 0 do Santos para o Avaí, no último sábado, o atleta atuou durante todo o jogo pela 18ª vez na Série B.

Pituca não completou apenas três jogos do Santos na Segunda Divisão. O volante, que foi titular em todas as partidas, foi substituído nas vitórias diante de Ituano e Coritiba e no empate contra o Vila Nova.

Vale destacar que as substituições aconteceram na reta final das partidas. Contra Ituano e Coritiba ele saiu nos acréscimos, e diante do Vila Nova foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo.