Patryck passa bem, mas dormirá no hospital após deixar clássico de ambulância

Livre de qualquer perigo, Patryck passará a noite no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, após deixar o clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, de ambulância.

O lateral esquerdo realizou exames de imagem e seguirá sendo observado, sob a supervisão dos profissionais do hospital e também do Departamento Médico do São Paulo.

Patryck foi ao chão desacordado após uma disputa aérea. Prontamente a ambulância entrou no gramado para socorrer o jogador são-paulino, que recuperou a consciência e foi encaminhado diretamente ao Hospital Albert Einstein para ser examinado.