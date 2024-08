Palmeiras: Abel encara maior algoz para levantar ânimos antes de decisão

Os rivais ainda disputaram Choque-Reis decisivos em competições de mata-mata. Neste ponto, o clube do Morumbis leva a melhor. Na era Abel Ferreira, o São Paulo eliminou o Palmeiras quatro vezes, enquanto o Verdão só despachou o Tricolor em duas oportunidades.

O português, todavia, tenta mudar este cenário no clássico deste domingo. Ele visa a vitória no clássico para levantar os ânimos de seu elenco antes da partida decisiva diante do Botafogo, pela volta das oitavas de final da Libertadores. O duelo ocorre na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Na ida, o Alviverde foi derrotado por 2 a 1, no Nilton Santos. O time, assim, precisa vencer no Allianz por pelo menos dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Em caso de triunfo por só um gol, o confronto vai ser definido através dos pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o Palmeiras.

A proximidade dos dois jogos, inclusive, pode fazer com que Abel preserve titulares na partida. O mesmo acontece do outro lado, já que o São Paulo de Luis Zubeldía também decide as oitavas da Libertadores contra o Nacional-URU na quinta-feira, no Morumbis. Na ida, os times não saíram do empate sem gols.

Abel e Zubeldía já se enfrentaram nesta temporada. Na oportunidade, pelo Brasileiro, Palmeiras e São Paulo ficaram no 0 a 0, no Morumbis. Neste domingo, contudo, o argentino não estará no banco de reservas. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.