Thuram tem lesão constatada e pode desfalcar a Inter contra o Barcelona na Champions

A Inter de Milão pode ter um problema para o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Nesta sexta-feira, a equipe italiana confirmou a lesão do atacante Marcus Thuram, titular absoluto.

O jogador francês foi submetido a exames que constataram fadiga nos adutores da coxa esquerda. O clube avaliará a situação física do francês diariamente.

O problema é que a lesão acontece 12 dias antes do primeiro embate contra o time espanhol. As equipes se enfrentam no próximo dia 30, no estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. Assim, Thuram pode desfalcar a equipe de Simone Inzaghi.