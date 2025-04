Neymar aguarda manutenção para voltar a usar helicóptero de R$ 50 milhões

O prazo para a manutenção é de 40 dias e é por isso que o atual status é "vencido", impedindo Neymar de usar o helicóptero.

Quando a manutenção for concluída, a Anac verificará o cumprimento de todos os itens de inspeção para liberar ou não a aeronave. A atualização do sistema deve permitir Neymar a retomar a rotina da aeronave entre o fim de abril e o início de maio.

Neymar mora num condomínio em Santos e utiliza o helicóptero para as folgas em sua mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O gasto anual com a aeronave, incluindo tripulação, combustível e manutenção, é estimado em 500 mil dólares (R$ 2,9 milhões).

Veja o posicionamento da Anac

A aeronave de matrícula PP-NJR, registrada em nome da empresa Neymar Sport e Marketing Ltda., está com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) suspenso desde 4 de abril de 2025, em decorrência do vencimento do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) na mesma data.