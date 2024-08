Quatro motivos para o Palmeiras enfrentar o São Paulo com força máxima

Se não conseguir a virada para cima do Botafogo na quarta-feira, será fundamental estar bem colocado no Brasileirão, que será a única competição durante todo ano.

Dar ritmo a Estevão e Felipe Anderson

Os dois jogadores saíram do banco de reservas contra o Botafogo e claramente não estavam na sua melhor forma física. Foi nítida a melhora do Alviverde com a entrada dos dois, especialmente a sua joia das categorias de base.

Além de reforçarem o time contra o Tricolor, eles podem pegar ritmo para o mata-mata sul-americano.

A folga da Data Fifa

Depois desse jogo, o Palmeiras terá não só duas quartas de folga seguidas por estar eliminado da Copa do Brasil, como a pausa no calendário por causa da Data Fifa. Assim, o Verdão jogaria no dia 1º de setembro contra o Athletico e depois só no dia 15. Antes disso, só um jogo com o Cuiabá.