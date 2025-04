Empresário rebate rumores de Klopp no Real Madrid e na Seleção Brasileira: "Está feliz na Red Bull"

Multicampeão pelo Liverpool, o alemão Jurgen Klopp tem tido seu nome ventilado na mídia futebolística nas últimas semanas. Após deixar o clube inglês no meio de 2024, o treinador assumiu o cargo de Chefe de Futebol Global da Red Bull, que cuida de alguns clubes ao redor do mundo, entre eles, o RB Bragantino.

Com a demissão de Dorival Júnior da Seleção Brasileira, e uma possível saída de Carlo Ancelotti do Real Madrid, Klopp tem sido especulado para assumir ambos os trabalhos, devido uma possível insatisfação na Red Bull. Entretanto, o empresário do alemão, Marc Kosicke, rebateu os rumores, alegando que Jurgen está feliz na marca de energéticos.

"Jürgen está muito feliz com seu novo papel como Chefe Global de Futebol na Red Bull", diz o empresário, em entrevista à Sky Sports da Alemanha.