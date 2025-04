Atacante do Guarani prega virada de chave do elenco na Série C

O Guarani segue em preparação para a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro com foco total na reabilitação. Após a derrota por 3 a 2 para o Maringá, em casa, na estreia, o time campineiro terá um novo desafio neste domingo (19), às 19h, fora de casa, diante do Brusque. E o atacante Rafael Bilu confia em virada de chave.

A partida, inicialmente marcada para o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, foi transferida pela CBF para o Augusto Bauer, onde o gramado é sintético, um fator que exige atenção redobrada do elenco campineiro.

Rafael Bilu, um dos nomes experientes do elenco, comentou sobre as particularidades de atuar no Augusto Bauer e ressaltou a necessidade de adaptação rápida ao piso artificial.