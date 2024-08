Pôlemica? São Paulo tem retrospecto parelho com Claus apitando Choque-Rei

De acordo com o que relatou Raphael Claus na súmula da partida, Rafinha teria se dirigido a ele e dito as seguintes palavras: "Você apita para c******, mas acho que você é palmeirense".

Posteriormente, ao caminhar em direção ao vestiário, Rafinha teria garantido que o árbitro da partida era torcedor do Palmeiras.

"Fui informado também pelo quarto árbitro que o mesmo, quando estava deixando o campo de jogo, disse as seguintes palavras: 'O Claus é palmeirense, o Claus é palmeirense'", escreveu Raphael Claus na súmula do jogo.

Neste domingo, Raphael Claus terá de lidar com um ambiente de forte pressão por parte de ambas as equipes. Embora devam entrar com equipes alternativas por causa de seus compromissos na Libertadores no meio de semana, Palmeiras e São Paulo protagonizarão um confronto direto pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro neste domingo.

Clássico por si só já é um campeonato à parte. Com tudo o que estará em jogo neste domingo, uma vitória no Allianz Parque terá um peso ainda maior tanto para o Palmeiras quanto para o São Paulo.

Veja todos os Choques-Reis que Claus apitou: