Praia mostra apetite e resultados no 1º voo solo no vôlei masculino

O Praia Clube, já tradicional e vitorioso no vôlei feminino, faz na temporada 2024/2025 sua estreia como projeto independente no masculino. E também já tem muito a comemorar.

Nesta quinta-feira, em Bauru, o time de Uberlândia eliminou o Sesi, atual campeão da Superliga, e se garantiu entre os quatro semifinalistas. Algo que poucos projetos conseguiram em sua primeira vez na elite da modalidade. Por uma vaga na final, enfrentará o poderoso Sada Cruzeiro, por muito tempo um parceiro e uma inspiração.

Quando decidiu montar uma equipe competitiva para os homens, o Praia juntou forças com o Araguari, com apoio do Sada. Era preciso dar todos os passos obrigatórios, passando pelas divisões inferiores, até a chegada à elite. E pacientemente isso aconteceu, com classificação para os playoffs na temporada passada. Do vitorioso projeto de Contagem chegaram jovens atletas. Alguns deles são destaques do time atual, como o ponteiro Maicon, 20 anos e 2,18m, e o meio de rede Pietro, 23 anos e 2,04m.