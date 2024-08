Arthur Elias cita orgulho por classificação da Seleção feminina à final olímpica

Além do talento em campo, o Brasil mostrou que conta com um elenco uniforme, já que superou diversos problemas e desfalques nesta caminhada olímpica. "Quando você faz seis jogos em 16 dias, é preciso ter um trabalho que saiba manusear o elenco, para que elas cheguem em condição de fazer um jogo intenso, como foi a característica da Seleção sempre, e aprender com as dificuldades que se passam na competição e olhar sempre a solução e não o problema", comentou o treinador.

Agora, o último desafio do Brasil em Paris será a decisão diante dos Estados Unidos. Será a revanche da final olímpica de 2008, em que as norte-americanas saíram com o ouro.

"Encaro todos os adversários respeitando e estudando muito, sabendo que tem grandes jogadores do outro lado, a treinadora, para mim, é a melhor do mundo no momento. Dentro de campo é competir, acreditar na qualidade das nossas atletas, no que elas podem entregar. Temos uma unidade muito forte aqui e acredito muito que podemos ser campeões", alertou Arthur Elias.