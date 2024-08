Ex-Palmeiras, Breno Lopes se destaca pelo Fortaleza no Brasileirão

2º em ações na área adversária (44)



3º em participações... pic.twitter.com/whloU0VQeN

Segundo dados do Sofascore, o atleta ex-Palmeiras é o líder da equipe em finalizações na competição, com 35. Além disso, é quem mais sofre faltas (42), pênaltis (2) e ganha duelos pelo chão (71).

Breno também vem sendo bastante importante para o Fortaleza na criação de jogadas. O atacante já soma três assistências no Brasileirão e é o segundo jogador que tem mais dribles certos do time, com 22 no total.

Na liga nacional, o atacante tem seis participações em gols e vem sendo peça-chave para a campanha do Leão. Com 20 partidas disputadas, a equipe nordestina ocupa a terceira colocação, com 39 pontos, somente quatro atrás do líder Botafogo e com um jogo a menos.