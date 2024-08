Corinthians encerra preparação para jogo contra o Grêmio; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Grêmio, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na parte da manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, os jogadores do Timão realizaram o último ensaio antes do confronto eliminatório.

Para a partida, o Corinthians tem desfalques importantes. O volante Alex Santana sentiu lesão no músculo posterior da coxa esquerda e o atacante Yuri Alberto se recupera de cirurgia para retirada da vesícula biliar. O meio-campista Raniele foi expulso no confronto de ida e também não consta na lista de relacionados.

Assim, um provável Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Ryan, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Giovane e Romero.