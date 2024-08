Brasil é eliminado pela Noruega no handebol feminino e se despede das Olimpíadas

Na tarde desta terça-feira, pelas quartas de final do handebol feminino das Olimpíadas de Paris, o Brasil duelou diante da Noruega na capital francesa e foi eliminada por 32 a 15.

Após a boa vitória por 30 a 19 diante da Angola no último jogo da fase de grupos, as brasileiras se despediram da competição. As norueguesas não deixaram o Brasil ficar em vantagem no placar em nenhum momento do jogo. O primeiro tempo terminou 16 a 8.

Agora, a Noruega enfrenta a Dinamarca, que por sua vez eliminou a Holanda por 29 a 25. Do outro lado, Suécia e França duelam por uma vaga na grande final.