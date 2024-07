Reforço do São Paulo, Marcos Antônio vai ao Morumbis e assiste jogo contra o Botafogo

Novo reforço do São Paulo, o meio-campista Marcos Antônio marcou presença no Morumbis nesta quarta-feira para assistir ao jogo contra o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi anunciado pelo clube tricolor na última terça. Ele pertence à Lazio, da Itália, e assinou por empréstimo até o final de junho de 2025, com opção de compra.

O atleta de 24 anos, inclusive, já treinou no CT da Barra Funda e teve seus primeiros contatos com o elenco. Todavia, ele ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, por isso, não pôde ser relacionado para o jogo contra o Botafogo.