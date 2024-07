A pedido de Zubeldía, São Paulo mira meia do Boca e estuda negócio envolvendo Galoppo

Com o interesse em Pol Fernández, a diretoria tricolor pode aproveitar o desejo do Boca Juniors em Galoppo e tentar envolvê-lo nas negociações.

Segundo o Olé, o Boca estaria disposto a desembolsar U$ 3 milhões (R$ 16,9 milhões) para adquirir 50% dos direitos econômicos de Galoppo. No entanto, dirigentes do São Paulo afirmam que esta proposta nunca chegou. O Tricolor só recebeu uma oferta do Rosario Central.

Como revelou a Gazeta Esportiva no início de julho, a prioridade de Galoppo é permanecer no São Paulo. Todavia, a situação pode mudar devido ao pouco espaço do jogador no elenco tricolor.

Galoppo soma apenas 25 partidas pelo São Paulo nesta temporada (11 como titular), com um gol e duas assistências. Pol Fernández, por sua vez, foi revelado pelo Boca Juniors, mas defendeu times como o Godoy Cruz, Racing e o Cruz Azul, do México, durante a carreira. Ele retornou à equipe onde foi formado em 2022 e, nesta temporada, participou de 22 jogos, 19 como titular.