Memphis vê erros do Corinthians: 'Time está progredindo? Tenho dúvidas'

Se você olhar como jogamos, acho que temos muito trabalho de casa a fazer sobre a estrutura. Esses são os jogadores, esse é o estafe, o pessoal que está no comando.

Classificação e jogos Brasileirão

Taticamente, quando perdemos a bola... Estudar o jogo faz parte do que faço em cada partida. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. E temos que estudar o jogo se quisermos crescer.

Memphis Depay

Ao analisar as ausências em campo, Memphis destacou a falta do meia Rodrigo Garro. Na análise do europeu, a necessidade de se "sacrificar" taticamente para suprir a falta de um armador no time também está custando o seu próprio desempenho.

Além disso, ele não tem jogador em sua posição de preferência com as baixas no meio de campo, que é ao lado de Yuri Alberto, no último terço do campo.

Quando o Garro joga, eu recebo mais bolas entre as linhas, ele é um jogador com essa qualidade. Às vezes eu me encontro... Por exemplo, a final contra o Palmeiras, jogo fora de casa, eu estava jogando como lateral esquerdo, meio-campista esquerdo. Claro que eu não vou chegar na frente do gol ao mesmo tempo. Sou conhecido por ser um jogador que recebia a bola entre as linhas, que é perigoso no terço final, mas sim, quando o Garro não está jogando ou o Igor [Coronado] não está jogando, o time pede isso de mim para ajudá-los, porque eu acho que é disso que precisávamos.