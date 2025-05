Chamado para a Laver Cup mostra o poder comercial de João Fonseca

O brasileiro foi anunciado nesta terça-feira e vai defender o Time Mundo em San Francisco, de 19 a 21 de setembro. Mais do que qualquer outra coisa, trata-se do reconhecimento do poder comercial do brasileiro. Fonseca não tem ranking tão alto nem vem obtendo resultados do mesmo nível dos outros tenistas já confirmados (Alcaraz, Zverev, Rune, Fritz, Paul e Shelton). Ainda assim, vai estar junto a esta elite em setembro.

Desde o fim do ano passado, Fonseca está nos holofotes do circuito mundial. Vem sendo escalado para quadras principais e anunciado com badalação em todos os torneios. Por quê? Porque tem poder de fogo e um jogo atraente. Ajuda, evidentemente, que João seja um menino simpático, educado, bem-humorado e disposto a participar de vídeos e todo tipo de ação promocional da ATP. O tênis, a ATP e, claro, a Laver Cup, só têm a comemorar que um tenista tão promissor reúna todas essas características.

Coisas que eu acho que acho:

- Importante explicar: cada time da Laver Cup é composto pelos três tenistas de ranking mais alto dispostos a participar. Os outros três atletas são escolhidos pelo capitão, independentemente de ranking. João já é um desses. Se, por acaso, até setembro ele se tornar um dos mais bem ranqueados do time, o capitão Andre Agassi poderá escolher mais três tenistas por seus próprios critérios.

- Além da Team8, promotora de Roger Federer, a Laver Cup tem participação da Tennis Australia (a federação australiana), da USTA (a federação dos EUA) e de Jorge Paulo Lemann. O evento não conta pontos para o ranking, mas faz parte do calendário oficial da ATP, e os resultados ficam no histórico de cada jogador (o que me parece absurdo, mas é assunto para outro texto).

.