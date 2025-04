Corinthians: Ramón e Emiliano Díaz são demitidos 21 dias após título

O Corinthians demitiu Ramón Díaz e seu filho, Emiliano, do comando da equipe profissional. Técnico e auxiliar foram desligados um dia após o tropeço do alvinegro em casa diante do Fluminense, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

A saída da dupla acontece 21 dias após a conquista do Paulistão. O Corinthians venceu o Palmeiras, seu principal rival, e faturou o 31º título estadual após uma fila de seis anos. A última conquista alvinegra havia sido no mesmo torneio, em 2019.

Os argentinos, que assinaram em julho de 2024, deixam o clube após 60 jogos. Neste período, foram 32 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, totalizando pouco mais de 62% de aproveitamento.