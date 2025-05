Ginástica Rítmica: ingressos para Mundial no Rio esgotam e haverá novo lote

Estamos está muito satisfeitos com essa procura pelos ingressos. Isso só vem a comprovar o que já estamos sentindo há um bom tempo: a Ginástica Rítmica, graças ao esforço de toda a comunidade gímnica, o que se traduz por atletas, treinadores, membros de comissões interdisciplinares, clubes, federações, patrocinadores, árbitros, pais e amigos de ginastas e da mídia, que tem se interessado cada vez mais pelas maças, pela bola, pelo arco e pela fita, hoje ocupa um lugar muito especial no coração dos brasileiros Ricardo Resende, diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica

O Brasil conquistou três ouros na Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Portimão, Portugal, na última semana. A seleção conquistou o inédito ouro no all-around em uma competição intercontinental, além do topo do pódio na série mista e na série simples.

A competição marcou a estreia de "Evidências" como trilha da série mista, que neste ciclo olímpico é disputada com três bolas e dois arcos.

E nessaaa loucuraaaa…as leoas foram lá e brilharam! 🦁✨

A nova série mista da Seleção Brasileira de Conjunto estreou hoje na Copa do Mundo de Portimão com Evidências de trilha sonora, e não deu outra: Foi sucesso absoluto! 🌟



Com a super nota 26.150, nossas meninas garantiram… pic.twitter.com/QpPYsTNbev -- Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) May 10, 2025

"Estamos felizes com nossos resultados em Portimão, trabalhamos duro quando retomamos os treinamentos após os Jogos Olímpicos de Paris. Em nenhum momento desanimamos, pelo contrário. O primeiro Campeonato Mundial no nosso país é motivo de inspiração para seguirmos confiantes e continuarmos lutando em busca de grandes resultados para o nosso país. Nossa estreia não poderia ter sido melhor: três ouros. Uau!", disse Camila, referindo-se à competição que será disputada no Rio de Janeiro, em agosto.