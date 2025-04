Com golaço, Fluminense bate Corinthians fora e segue 100% com Renato Gaúcho

Com o resultado, o Fluminense foi a 9 pontos, subindo para a vice-liderança. O Corinthians segue em 12º colocado, com os mesmos 4 pontos desde a 2ª rodada. Outros clubes ainda jogam nesta rodada.

Classificação e jogos Brasileirão

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, pelo Brasileirão. O Timão receberá o Sport, na Arena, no sábado. Já o Fluminense retorna ao Maracanã para enfrentar o Vitória, no domingo.

Flu aproveita erros do Timão e amassa no 2º tempo

O Corinthians controlou a maior parte do primeiro tempo, teve mais posse de bola e iniciativa. Porém, faltou criatividade para o Timão quebrar a linha do Tricolor carioca.

O Flu se segurou bem, fez uma 'blitz' na entrada de sua área e dobrou a marcação nos atacantes alvinegros. Enquanto Yuri Alberto quase não pegou na bola, Memphis Depay, em finalização de muita categoria de fora da área, teve a melhor chance de abrir o placar antes do intervalo.

A postura do Tricolor foi totalmente diferente na segunda etapa, buscando o ataque e pressionando o Corinthians. A estratégia obrigou os jogadores alvinegros a trocarem passes mais rápidos, que cometeram muitos erros. E os problemas do Timão foram fundamentais para a vitória carioca.