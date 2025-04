Wesley venceu duelo de crias do Fla com Matheuzinho e negou rixa entre eles

Posteriormente, Wesley negou ter uma rixa com Matheuzinho. O jovem tratou o episódio como uma "brincadeira" tendo, inclusive, mandando mensagem para o ex-companheiro:

Um cara que quando subi ele brigava com o Rodinei e o Isla. Em 2023 era eu, ele e Varela brigando. Sempre olhava para ele para ver o que estava fazendo, uma competição saudável, queria ser melhor do que ele. Ele me dava dicas. É uma brincadeira. Ele falou que o clima estaria hostil e realmente estava, um clima bom. Mas ele jogou aqui e já jogou no Maracanã, sabe como é. Estamos acostumados já, 60 mil quase todos os jogos. Foi mais uma brincadeira. Clima está hostil? Estamos classificados, esse clima a gente gosta. Mandei mensagem para ele ontem, tem zero treta. Ele falou para relaxar que estava tudo bem e que merecíamos

Wesley, à Flamengo TV

Danilo é o 'conselheiro chato' de Wesley

Nesta temporada Wesley ganhou o privilégio de ter como companheiro um jogador que é referência na posição: Danilo, ex-Juventus e que por anos foi o titular do setor na seleção brasileira.

No Flamengo, o experiente jogador tem atuado como zagueiro. Porém, a vivência como lateral direito e o currículo pesado na Europa fazem com que ele se torne uma espécie de "conselheiro chato" do jovem.