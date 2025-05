CBF divulga áudio do VAR em gol de Vitor Roque: 'linha sobre linha'

A CBF divulgou o áudio do VAR que confirmou o gol de Vitor Roque na vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o São Paulo. A cabine apontou linhas sobrepostas no lance.

O que aconteceu

As linhas foram traçadas a partir do quadril de Alan Franco e do ombro de Vitor Roque e "deu linha sobre linha". O lance aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo e sacramentou a vitória do Palmeiras no clássico.