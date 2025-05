Árbitro detalha expulsão que revoltou Abel em clássico: 'é uma vergonha'

O árbitro Rafael Rodrigo Klein explicou na súmula o que o levou a expulsar o técnico Abel Ferreira na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, ontem, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Abel recebeu o vermelho por proferir "repetidamente e de forma ostensiva as seguintes palavras: 'p** que o p****, isso é uma vergonha'". O português foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo, com a partida ainda empatada em 0 a 0.