Renato Gaúcho lamenta derrota do Fluminense diante do Atlético-MG: "Faltou um pouquinho de malandragem"

Com a derrota, o Fluminense segue na 5ª posição, com 13 pontos conquistados. Por outro lado, o Atlético-MG subiu para a 6ª colocação, com 12 pontos.

O Tricolor carioca volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Unión Española-CHI, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, no Maracanã. A equipe do técnico Renato Gaúcho é a vice-líder do grupo F, com sete pontos. O clube chileno é o lanterna da chave, com dois pontos somados.