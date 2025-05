Renato Paiva destaca melhora do Botafogo no segundo tempo da goleada sobre o Internacional

O Botafogo goleou o Internacional, neste domingo, por 4 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Apesar do resultado, o treinador Renato Paiva não aprovou a atuação do Glorioso no primeiro tempo e destacou a melhora depois do intervalo.

"Entramos muito bem no jogo, na minha opinião. Dinâmicos, entrando ofensivamente por várias formas e por vários lados na defesa adversária até fazermos o gol. Depois, vou tentar perceber se o gol mexeu com a equipe e não pode. Ainda no primeiro tempo, fizemos o 2 a 0 no momento em que não merecíamos. Mas é o forte desta equipe também, que é o contra-ataque, e acabamos ganhando alguma tranquilidade, sem sentir que o jogo estivesse fechado. No intervalo, chamamos a atenção para isso, corrigimos algumas coisas e o segundo tempo foi muito melhor. O adversário também vai caindo com os gols e acaba sendo um jogo, curiosamente, com uma eficácia muito boa e com momentos bons", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.