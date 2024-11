Torcida do Valladolid joga tênis e protesta contra Ronaldo: 'Vai para casa'

¿Que Ronaldo se va a jugar a tenis mientras el Valladolid juega contra el Getafe?



Pues ante el Atlético, su afición hace lo mismo



@pabloegea pic.twitter.com/6oXHgP5Xv7 -- MARCA (@marca) November 30, 2024

Ronaldo é responsabilizado por estar muito afastado do dia a dia da entidade, dirigindo o clube de longe. Os torcedores do Valladolid estão insatisfeitos com a gestão do clube e exigem mudanças para melhorar a situação.

A equipe caminha para o terceiro rebaixamento desde que Fenômeno se tornou proprietário, em 2018: na temporada 2020/21 e na temporada 2022/23.

Presidente da CBF?

Ronaldo confirmou recentemente a intenção de presidir a CBF. A possibilidade havia sido revelada inicialmente pelo jornal Sport, da Espanha, e ganhou força após as declarações públicas em seu primeiro leilão beneficente.