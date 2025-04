La Liga: Valladolid, de Ronaldo Fenômeno, leva goleada e é rebaixado mais uma vez

Nesta temporada, a equipe soma apenas 16 pontos, são 25 derrotas, quatro empates e quatro vitórias, em 33 jogos. São 24 gols marcados, 81 sofridos e um saldo negativo de -57. A equipe mudou de treinador duas vezes durante a disputa. O espanhol Álvaro Rubio é o atual comandante interinamente.

O uruguaio Paulo Pezzolano, ex-treinador do Cruzeiro na administração Ronaldo, iniciou a temporada após ser campeão da Segunda Divisão na temporada 2023/2024, mas foi demitido após 17 jogos e 10 derrotas no campeonato nacional. O argentino Diego Cocca foi escolhido para a vaga, mas deixou o cargo com apenas oito partidas e sete resultados negativos.

Além do péssimo resultado esportivo, a equipe viveu crises no vestiário e entre os próprios atletas. Recentemente, em duelo contra o Getafe, o lateral-direito Luis Pérez e o atacante Juan Latasa tiveram uma desavença no banco de reservas. O lateral Henrique e os atacantes Marcos André e Kenedy são os representantes brasileiros do elenco.