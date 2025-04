Ramón caça novo 10 no Corinthians após lesões e tem dois cenários para Sula

Ramón pode recuar e improvisar um atacante. A possibilidade, no entanto, é difícil, uma vez que algum jogador mais ofensivo precisará entrar no lugar de Memphis na frente e ainda será preciso ter outro nome para entrar no lugar de Coronado.

A segunda — e mais provável — possibilidade é encher o time de volantes. O elenco conta com sete jogadores na função: Raniele, José Martínez e Ryan podem jogar mais recuados, e Carrillo, Breno Bidon e Alex Santana são mais ofensivos. Charles joga das duas maneiras.

O Corinthians só jogou sem um dos 10 duas vezes no ano. Contra o Bragantino, na estreia do Paulistão, a função de armar o time ficou com o atacante Talles Magno. Contra o Novorizontino, às vésperas de clássico com o Palmeiras no estadual, Luiz Eduardo, da base, teve oportunidade.

Mais desfalques

O trio de camisas 10 não é o único desfalque do Corinthians para o jogo na Colômbia. O Timão também não terá o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o goleiro Hugo Souza (lesão no retofemoral da coxa direita).

O cenário faz crescer a possibilidade de Ramón mandar uma equipe reserva a campo na Colômbia. O Corinthians perdeu para o Huracán por 2 a 1, em casa, na primeira rodada da Sul-Americana.