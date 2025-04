Memphis e Coronado sofrem traumas e desfalcam o Corinthians na Colômbia

O Corinthians divulgou no início da tarde de hoje que o meia Igor Coronado e o atacante Memphis Depay serão desfalques para o jogo fora de casa contra o América de Cali, pela segunda rodada da Sul-Americana, na próxima terça-feira, dia 8.

O que aconteceu

Coronado e Memphis foram titulares na vitória de ontem sobre o Vasco, mas se lesionaram na partida. Em Itaquera, o clube do Parque São Jorge atropelou o Cruzmaltino e venceu por 3 a 0 com atuação de gala do holandês.

O meia sofreu um trauma no ombro esquerdo. Coronado foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo, dando lugar a Romero. Ele se machucou em lance ainda na etapa inicial, ao cair de mau jeito após disputa pelo alto com Puma Rodríguez.