CBF diz que proibição de subida na bola segue orientação da Conmebol

O objetivo da Comissão de Arbitragem é orientar clubes e árbitros participantes das competições coordenadas pela CBF, sobretudo contribuindo com os clubes brasileiros que disputam as competições coordenadas pela CONMEBOL, incluindo a Seleção Brasileira, em todas as suas categorias.

Na semana passada, a CONMEBOL orientou os árbitros Internacionais e assessores atuantes nas competições continentais (Copa Libertadores e Sul-Americana) da necessidade do cumprimento da medida técnica e disciplinar, tiro livre indireto e cartão amarelo, respectivamente, quando um atleta realizar o referido ato.

No último domingo (30), um jogador brasileiro e um boliviano foram advertidos com cartão amarelo em uma partida do Sul-Americano Sub-17, por esta ação em dois momentos distintos da mesma partida".