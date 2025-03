No país da campeã da Copa feminina, árbitras viram dilema e ouvem críticas

Ainda sem VAR

Yasmim, jogadora brasileira, comemora gol do Real Madrid em clássico contra o Barcelona na Liga F Imagem: Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Outra queixa constante na liga feminina espanhola é a ausência do VAR nas partidas. A reivindicação ganhou força depois da polêmica do último domingo, durante o clássico entre Barcelona e Real Madrid.

Com o jogo empatado por 1 a 1, o Barcelona teve um gol anulado por impedimento aos 35 minutos do segundo tempo. Se o gol tivesse sido validado, o placar ficaria 2 a 1 para o Barça. Muitos meios esportivos espanhóis viram erro da arbitragem e posição legal no lance do gol. No fim, o Real venceu por 3 a 1.

O dirigente ouvido pelo UOL diz que a tecnologia do VAR é muito cara para o futebol feminino espanhol. Segundo ele, os clubes não teriam como pagar. O valor para implementar o VAR na Liga F gira em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões), segundo a imprensa espanhola.

Reforma na arbitragem

Há algumas semanas, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) criou a Comissão de Reforma do Sistema de Arbitragem, com participação de clubes espanhóis, do masculino e do feminino, e do Comitê Técnico de Árbitros (CTA).