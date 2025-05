Lucas, do São Paulo, lamenta nova lesão e diz que só deve voltar após Mundial: "Pedi para poder parar"

O atacante Lucas, do São Paulo, veio a público nesta quinta-feira para detalhar a lesão que voltou a afastá-lo dos gramados. O camisa 7 se recuperou recentemente de um trauma no joelho direito e chegou a disputar dois jogos, mas voltou a sentir dores no local.

Lucas sofreu o trauma no joelho direito no último dia 10 de março, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogador ficou afastado dos gramados por quase dois meses, mas voltou contra o Fortaleza, no dia 2 de maio, por entender, junto ao DM do São Paulo, que estava apto.

Agora, porém, o atacante tricolor teve diagnosticado um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Lucas lamentou a nova lesão. O atleta afirmou que, após conversar com a comissão técnica e com os médicos do clube, tomou a decisão de parar para cuidar do problema da maneira correta.