Ednaldo Rodrigues é destituído da presidência da CBF pela Justiça

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) destituiu Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta quinta-feira.

Fernando Sarney, vice-presidente, assume como interventor e convocará novas eleições para definir o novo mandatário da entidade. A decisão foi tomada pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro.

No último dia 7, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. No entanto, enviou o caso à Justiça do Rio de Janeiro.