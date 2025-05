Palmeiras preserva trio para jogo contra o Bolívar pela Libertadores; veja escalações

O técnico Flavio Robatto não poderá contar com o atacante e artilheiro da equipe no torneio Ramiro Vaca, suspenso preventivamente por doping.

O Palmeiras tem 12 pontos e lidera o Grupo G. Com 100% de aproveitamento até aqui, o Verdão garantiu com duas rodadas de diferença a classificação ao mata-mata, assegurando a ponta da chave.

O Bolívar, por sua vez, é o lanterna, com três pontos, e precisa vencer para seguir sonhando com a classificação. Cerro Porteño, com sete, e Sporting Cristal-PER, com quatro, ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente. A equipe de Abel Ferreira ainda mira a primeira colocação geral e pode conquistá-la já nesta rodada se vencer os bolivianos.

O trio de arbitragem de campo será composto pelo árbitro Maximiliano Rodríguez (ARG) e pelos assistentes Jose Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG). German Delfino (ARG) será o responsável pelo VAR.