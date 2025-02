Jornal: Vitor Roque jogou últimos minutos no Betis e assinará com Palmeiras

Vitor Roque jogou seus últimos minutos com a camisa do Betis neste domingo (23) e está a caminho do Brasil para fechar com o Palmeiras.

O que aconteceu

A informação é do "Sport". O jornal espanhol crava que o atacante viaja já no começo dessa semana para o Brasil para acertar os últimos detalhes e se integrar ao Palmeiras 'o mais rápido possível'.

Vitor Roque entrou no fim do segundo tempo e jogou pouco mais de dez minutos na vitória de 2 a 1 sobre o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro Antony deu assistência e foi expulso no fim do confronto.