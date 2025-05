Crise, finais: como estão rivais dos brasileiros a um mês do Super Mundial

A exclusão do Leon pela Fifa faz o último integrante do Grupo D estar indefinido a um mês de a bola rolar. O último adversário do Flamengo na chave sairá de América do México x Los Angeles FC, confronto ainda sem data marcada.

Flamengo x Espérance --16/6, às 22h

Flamengo x Chelsea --20/6, às 15h

América-MEX/LAFC x Flamengo --24/6, às 22h

Grupo do Fluminense

O Borussia Dortmund ainda tem uma última chance de disputar a próxima Champions. A equipe está atualmente em 5º, com um ponto a menos que o Freiburg, primeiro time na zona de classificação. O jogo restante antes de rumar para os EUA é contra o vice-lanterna Holstein Kiel, e o Dortmund ainda terá de torcer para o Freiburg tropeçar diante do Eintracht Frankfurt.

O Ulsan ainda tem mais quatro compromissos pelo campeonato da Coreia do Sul até pensar do Grupo F do Super Mundial. A equipe ocupa a terceira posição da competição, que ainda nem está na metade, e vem de quatro jogos de invencibilidade.

O Mamelodi Sundowns está embalado e pode chegar ainda maior ao torneio. Líder isolado, o time já conquistou o campeonato sul-africano e disputará a final da Concachampions contra o Pyramids FC.