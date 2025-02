Antony faz bela assistência em vitória do Bétis, mas é expulso no fim do jogo

O bom desempenho não só aumenta as chances de Antony ser mais aproveitado no Manchester United quando retornar como também o coloca no páreo de uma vaga na próxima convocação da seleção brasileira, em 7 de março, para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. No ciclo do Mundial de 2022, ele era um dos mais fortes na parte ofensiva, mas perdeu espaço com a má fase na Inglaterra.

O gol contra o Getafe com assistência do atacante, surgiu de um contra-ataque logo aos 17 do primeiro tempo. Juan Bernat, da esquerda, tentou um passe para a meia lua, mas a zaga interceptou e acionou Antony no lado direito de ataque dos visitantes.

Ele ganhou na corrida de Diego Rico e Omar Alderete, avançou até o campo adversário, cortou para o meio e encontrou Isco na entrada da grande área. O meio-campista espanhol, ex-Real Madrid, limpou a marcação e chutou no canto direito de David Soria para marcar.

A partida terminou com vitória do Bétis por 2 a 1 e Antony ainda foi expulso aos 49 do segundo tempo por uma falta durante pressão do Getafe. O resultado faz com que a equipe do brasileiro chegue aos 35 pontos em 25 jogos e iguale o atual sexto colocado, Rayo Vallecano, na tabela, mas ainda não o ultrapassa. Isso porque os dois empatam no confronto direto, mas o clube de Madrid leva vantagem no saldo de gols.