Palmeiras mira tetra inédito, mas sem terra arrasada: 'Ninguém vai morrer'

Estamos com tantos pontos, somos o quarto lugar, e podemos ficar de fora. Isso pode acontecer e, se acontecer, ninguém vai morrer. Vamos continuar o nosso trabalho. Falta um jogo e veremos no final. Abel Ferreira.

A diretoria do clube está alinhada com o discurso de Abel. O técnico compartilhou com a direção que iria utilizar o campeonato como uma pré-temporada, daria oportunidade para todos os jogadores mostrarem serviço e definir quem merece seguir no elenco. Isso aconteceu, e é uma justificativa para o desempenho irregular da equipe nestes primeiros jogos da temporada.

O sorteio dos grupos do Paulistão foi "cruel" com o Palmeiras. A equipe caiu no mesmo grupo de São Bernardo (23) e Ponte Preta (22), que são donos da 2ª e da 3ª melhor campanha geral neste ano — as equipe só ficam atrás do Corinthians, que tem 26 pontos.

Com a pontuação que o Palmeiras tem hoje, a equipe já teria garantido a liderança dos grupos B e C, e estaria classificado em segundo do grupo A.

"É frustrante estar com 20 pontos e poder ficar fora. Temos no sangue, nas veias, o querer ganhar. Mas estamos em uma altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar", completou Abel.

Além disso, Abel Ferreira só escalou o time titular do Palmeiras em cinco dos onze jogos da fase de grupos: três vitórias (contra Guarani, Inter de Limeira e Botafogo) e dois empates (nos clássicos contra Corinthians e São Paulo). Na avaliação da direção alviverde, a equipe foi superior aos rivais nos dois clássicos e merecia ter ficado com a vitória.