COB fecha com a Adidas como novo fornecedor de material esportivo

Os produtos produzidos nesta parceria também serão vendidos nas lojas da Adidas pelo País. "O acordo com o Comitê Olímpico do Brasil reforça o comprometimento da Adidas com o esporte brasileiro. É um momento para celebrarmos a diversidade esportiva em um país que cresce a cada ano nas mais diversas modalidades, com atletas e equipes que não medem esforços para se superar a cada competição. Orgulhosamente as três listras passam a vestir o Time Brasil", diz Olivier Gianina, general manager da marca no Brasil.

A empresa alemã já conta com diversos atletas brasileiros de peso em sua lista de patrocinados, como a ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil, a campeã olímpica do judô Beatriz Souza e o duas vezes medalhista olímpico Alison dos Santos, entre outros.