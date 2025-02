Rosto conhecido pode ser um dos responsáveis por "salvar" o Palmeiras no Paulistão

Natural de Vitória-ES, Jhon Jhon chegou ao Palmeiras em 2021 para a categoria sub-20 após se destacar pelo Primavera, clube do interior de São Paulo. O meia, inclusive, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, a primeira da história do Alviverde.

No ano seguinte, o jovem atleta viveu seu ano com maior minutagem no Verdão ao disputar 32 jogos, sendo dois no Campeonato Paulista e 20 no Brasileirão. No entanto, em 2024, perdeu espaço e deixou o Alviverde com 46 partidas disputadas, duas assistências e cinco títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

