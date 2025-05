Quais jogos Rodrigo Caetano e Juan assistiram antes de ir à Espanha encontrar Ancelotti?

Entre os jogos do futebol europeu, foram citadas partidas da Premier League e da Copa do Rei, da Espanha. Na última convocação feita por Dorival Júnior, a liga da Inglaterra foi a que mais teve representantes, com 10 convocados.

Em seguida, veio o Brasil, com nove atletas: Weverton (Palmeiras), Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Alex Sandro (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Gerson (Flamengo), Neymar (Santos) e Estêvão (Palmeiras). Danilo e Neymar, contudo, foram cortados por lesão.

Dos jogos citados pela CBF, a equipe mais "monitorada" foi o Botafogo, com três jogos (incluindo a Recopa). Na sequência, aparecem Palmeiras e Flamengo, cada um com dois jogos. Dos três, Flamengo e Palmeiras tiveram representantes na última convocação.

Um jogo do Santos, de Neymar, (a derrota por 1 a 0 para o Fluminense) teve acompanhamento presencial da CBF. Já o Atlético-MG, de Guilherme Arana, não teve nenhum jogo com a equipe da entidade in loco.

Dos times observados, cinco equipes tiveram jogadores na última lista de pré-convocados, mas não entre os 23 definitivos. Foram os casos de Corinthians (Hugo Souza e Yuri Alberto), Flamengo (Bruno Henrique), Cruzeiro (Fabrício Bruno), Botafogo (Alex Telles) e São Paulo (Alisson, Lucas Moura e Oscar). Juventude, Fluminense, Vasco, Inter, Bahia e Fortaleza não tiveram jogadores sequer citados na pré-lista da última convocação.

A partir do encontro na Espanha, será definida a chamada "lista larga", com 52 nomes pré-convocados para a próxima Data Fifa, com previsão de divulgação até 18 de maio. O Brasil enfrenta Equador e Paraguai, em junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Será o primeiro compromisso de Ancelotti com a seleção.